Петербург в 14-й раз примет участие в просветительской акции "Тотальный диктант"

В этом году организаторы отмечают значительные достижения: увеличение числа участников, появление новых инклюзивных и детских форматов.

Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант", которая соберёт любителей русского языка со всего мира, пройдёт 5 апреля. В этом году организаторы отмечают значительные достижения: увеличение числа участников, появление новых инклюзивных и детских форматов, пишет "Петербургский дневник".

Событие охватывает шесть континентов, 50 стран и привлекает сотни тысяч участников, стремящихся проверить свою грамотность. В Петербурге акция пройдёт в 14-й раз — ожидается участие более десяти тысяч горожан. Количество площадок возросло до рекордных 220, включая библиотеки, музеи, кафе, университеты, культурные центры, благотворительные организации и даже автобус в Сестрорецке.

Особое внимание уделяется инклюзивности: второй год подряд акцию поддерживает библиотека для слепых и слабовидящих, где участники пишут текст шрифтом Брайля. Впервые присоединяется Санкт-Петербургское общество глухих, предоставляя возможность людям с нарушением слуха стать частью события благодаря сурдопереводу.

Столицей акции выбран федеральный округ "Сириус". Автором текста выступает писательница Марина Москвина, известная своими книгами "Небесные тихоходы", "Изголовье из травы" и "Гуд бай, Арктика!", лауреат премии "Ясная Поляна". Её текст, посвящённый путешествиям, разделён на четыре части для разных часовых поясов: Дальнего Востока, Сибири, Европы и Америки. Каждый отрывок состоит из 288 слов.

Координаторы получают текст за три часа до начала диктанта, аналогично поступают и чтецы. Они имеют около часа на подготовку, —пояснила координатор филологов Рената Гонсо.

В этом году расширяется детский формат "Недиктант.Дети": вместо традиционного письма детям предложат решить 20 творческих заданий, основанных на сюжете произведения Марины Москвиной. Юные участники смогут продемонстрировать свои знания на 26 городских площадках.

Фото: ВКонтакте / Тотальный диктант в Санкт-Петербурге (архив)