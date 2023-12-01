Петербург вложит в рекламу для туристов 37 млн рублей

В рамках проекта будут разработаны два баннера, две статьи, фотоматериалы и интерактивные элементы, направленные на привлечение пользователей.

Городское туристско-информационное бюро Петербурга объявило тендер на сумму до 37 миллионов рублей, целью которого является продвижение города как главного туристического направления в России. Планируется использование медийной рекламы на платформах "Яндекс Путешествия" и "Яндекс Расписания". Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Цель кампании заключается в продвижении городского туристического портала и повышении осведомленности о нем. Особое внимание уделяют региональному турпродукту и туристическому потенциалу Санкт-Петербурга как круглогодичного направления для путешествий. Кампания продлится не менее 100 дней и завершится до конца сентября.

Исполнитель контракта обязуется разработать и представить план кампании, а также создать интерактивный раздел о Санкт-Петербурге на "Яндекс Путешествиях". В рамках проекта будут разработаны два баннера, две статьи, фотоматериалы и интерактивные элементы, направленные на привлечение пользователей. Акцент делается на достопримечательности и разнообразные виды туризма, включая экологический и пляжный туризм.

Ожидается, что кампания на "Яндекс Путешествиях" достигнет не менее 35,3 миллионов показов и охвата 5,1 миллиона пользователей. На "Яндекс Расписании" планируется не менее 33,6 миллионов показов с охватом 10,8 миллиона пользователей.

Ранее, в марте, бюро объявило конкурс на продвижение туристического потенциала Санкт-Петербурга среди москвичей. Тогда планировалось открыть мобильный информационный пункт в Центральном административном округе Москвы и подготовить персонал для его обслуживания. Бюджет составлял до 39,8 миллионов рублей, итоговая сумма составила 39 миллионов рублей.

Ранее мы сообщили о том, что "ВАД" отремонтирует федеральную трассу "Магистральная" за 271 млн рублей.

Фото: Piter.TV