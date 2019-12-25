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"ВАД" отремонтирует федеральную трассу "Магистральная» за 271 млн рублей
Сегодня, 10:34
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"ВАД" отремонтирует федеральную трассу "Магистральная» за 271 млн рублей

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Стоимость контракта составляет 271,1 млн рублей.

Компания АО "ВАД" выиграла тендер на выполнение капитального ремонта участка федеральной трассы "Магистральная" в Ленинградской области. Согласно данным портала госзакупок, стоимость контракта составляет 271,1 млн рублей.

Как сообщили "Ъ-СПб" представители компании "ВАД", начальная стадия проекта предусматривает обследование территории на предмет наличия взрывчатых веществ, очистку прилегающей зоны от лесного массива и кустарников, модернизацию инженерных сетей, а также установку шумопоглощающих конструкций. Подрядчик уже начал разработку проектной документации, добавили в компании.

Работы по реконструкции участка дороги с 247-го по 270-й километр, связывающего автомагистрали А-181 "Скандинавия", А-121 "Сортавала" и Р-21 "Кола", планируется завершить в срок с мая 2025 года по август 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что поликлинику с женской консультацией построят на Северном проспекте за 5,1 млрд рублей.

Фото:  пресс-служба АО "ВАД"

Теги: госзакупки, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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