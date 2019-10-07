Трамп считает, что американским войскам пора вернуться из Сирии в США

Политик заявил, что американские военные и так слишком долго находятся в арабском государстве.

Президент США Дональд Трамп заявил о желании вернуть американских солдат из Сирии домой. По словам политика, военные сражаются без видимой цели, процитировало "Экономика сегодня".

Трамп отметил, что американские войска серьезно ввязались в конфликт, хотя изначально должны были находиться в Сирии всего 30 дней. Теперь, считает политик, ответственность за ситуацию в государстве ляжет на другие страны, которые заинтересованы в стабилизации ситуации. Среди них президент США назвал Россию, Ирак и Иран.

Ранее Дональд заявил о желании США прекратить политику "бесконечных войн".

Видео: Wall Street Journal / YouTube