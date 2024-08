Экс-глава США назвал неудачи администрации Байдена-Харрис.

Действующий американский президент Камала Харрис в случае своей победы на выборах главы государства, которые состоятся вв ноябре 2024 года, попытается превратить страну в коммунистическое государство. Такое мнение выразил перед своими сторонниками в штате Пенсильвания бывший лидер Белого дома и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

Она провальный вице-президент во главе провальной администрации. Она пытается убедить вас в том, что олицетворяет надежду и изменения. И да, она олицетворяет изменения: она хочет превратить нас в коммунистическую страну, вот о каких изменениях идет речь. Дональд Трамп, экс-президент США

Иностранный политик назвал свою оппонентку "радикальной левой сумасшедшей". По словам Дональда Трампа, вице-президент США гораздо опаснее текущего лидера страны Джо Байдена, так как в отличие от последнего, эта женщина "действительно верит во все это", включая открытые государственные границы США, а также зеленую повестку.

Трамп заявил, что Харрис отправляли предотвратить конфликт на Украине.

Фото и видео: YouTube / The Times and The Sunday Times