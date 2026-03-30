Трамп: США не против гуманитарных поставок нефти на Кубу, в том числе из России

Глава Белого дома рассказал, что это решение не поможет Гаване преодолеть энергетический кризис.

Власти из вашингтонской администрации не возражают против периодических поставок нефти на Кубу по гуманитарным соображениям другими странами, в том числе и Россией. Соответствующее заявление американский президент-республиканец Дональд Трамп сделал местным журналистам, выступая перед прессой с борта самолета, который двигался из Уэст-Палм-Бич в штате Флорида в столицу страны. Политический лидер страны объяснил корреспондентам, что не сильно тревожится таких поставках, так как они не будут иметь никакого масштабного воздействия на желание местного правительства в Гаване преодолеть возникший на острове энергетический кризис.

У нас там танкер. Мы не возражаем против того, чтобы кто-то осуществлял поставку партии [нефти] на танкере, поскольку им необходимо выживать... Если какая-либо страна хочет сейчас поставить некоторый объем нефти на Кубу, то у меня с этим проблемы нет. Неважно, Россия это или нет. Дональд Трамп, глава США

