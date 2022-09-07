В РЖд раскрыли прогнозы по сотрудничеству с КНР в сфере перевозок.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам года может достичь 12 трлн рублей. Соответствующее заявление в ходе сессии "Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху" на Восточном экономическом форуме сделал глава Российских железных дорог Олег Белозеров. Эксперт заметил, что говорит о перевозке товаров при помощи железной дороги.

И мне очень приятно сказать, что по этому году мы действительно должны достичь, с нашей сточки зрения, мы видим все предпосылки и создадим все условия, показатель достигнет или 12 триллионов рублей, или 1,38 триллиона юаней. Олег Белозеров, глава РЖФ

Эксперт согласился с китайскими экспертами, которые ранее увидели позитивные предпосылки для досрочной реализации амбициозной статистики, котрая уже заложена в 2022 году.

Цивилев предложил передать строительство Транссиба Минстрою.

Фото и видео: Восточный экономический форум