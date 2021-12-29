Токаев: вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана начнется 13 января

Президент оценил миссию миротворцев на территории республики как "очень успешную".

Организованный вывод миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начнется 13 января. Об этом в ходе заседания оперативного штаба в Алма-Ате сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства оценил миссию миротворцев на территории Казахстана как "очень успешную". Токаев уточнил, что срок отвода сил уже согласован со странами-членами ОДКБ.

Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Напомним, накануне в ходе своего выступления перед депутатами парламента Казахстана Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ покинут территорию республики в четверг. Этот процесс займет не более десяти суток. Вывод сил будет осуществлен в несколько этапов.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане усилят контроль за незаконным выводом денег из страны.

Фото: Instagram / tokayev_online