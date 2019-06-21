Netflix выпустили второй сезон детективного сериала "Тьма"

Серии уже доступны на официальном сайте сервиса.

Стриминговый сервис Netflix выпустил новый тизер второго сезона детективного сериала "Тьма". Видеоролик был опубликован на ютуб-канале компании.

Сюжет первого сезона рассказывал историю четырёх семей из маленького немецкого города Винден. После исчезновения двух детей жизнь размеренная жизнь героев рушится, а на поверхность всплывают грязные секреты, прошлое и тайна, которая охватывает уже три поколения. Серии уже доступны на официальном сайте сервиса.

Шоураннером проекта выступил режиссер фантастического триллера "Кто я" Баран бо Одар. Первый сезон получил положительную критику со стороны киноманов и набрал рейтинг 8,6 на сайте IMDB.





Ранее мы публиковали новый трейлер мистического сериала "Очень странные дела". В новом сезоне героям предстоит столкнуться с самым опасным монстром параллельного измерения и спасти мир от захватчиков.

Видео: Netflix