Тиктокерша Оля Тыква покинула Россию из-за угроз со стороны "Мужского государства"

"Мужское государство" — это радикальное движение, которое называет своей идеологией "национал-патриархат".

Тиктокерша Оля Тыква покинула Россию из-за угроз от сторонников "Мужского государства". Об этом пишет издание Baza.

Тыква прославилась благодаря роликам о феминизме, сексизме, домашнем насилии и дискриминации. Блогерша выступала в поддержку ЛГБТ-движения. На её канал было подписано более 700 тысяч человек.

После того, как видео Ольги стали популярными, ей регулярно стали поступать угрозы от сторонников "Мужского государства", которые стали распространять личные данные блогерши.

"Мужское государство" — это радикальное движение, которое называет своей идеологией "национал-патриархат". При этом его лидер Владислав Поздняков проживает за границей РФ. Сторонники движения выложили в сеть данные членов семьи Оли Тыквы, после чего она с родственниками покинула Россию. Они боятся возвращаться в Москву из-за угроз.

Члены семьи блогерши написали заявление в полицию. Сотрудники проводят проверку.

Ранее ФСБ обвинила лидера "Левого сопротивления" в оправдании терроризма.

Видео: TikTok / vakuolly