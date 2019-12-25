The Hatters выступят на закрытии Венского фестиваля в Екатеринбурге

Имя хедлайнера держалось в секрете до последнего момента.

Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге завершится живым концертом. Причем, впервые на сцену выйдут не академические музыканты, а звезды YouTube, актеры театра "Лицедеи" и участники Little Big Family, взрывные The Hatters. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Имя хедлайнера держалось в секрете до последнего момента. Причиной этому стало нежелание организаторов создавать ажиотаж вокруг финального концерта, поскольку в этом году на него смогут пустить только 750 человек по требованиям Роспотребнадзора, а вход бесплатный.

Концерт состоится 12 августа в 19:30 и продлится полтора часа. Попасть на него смогут все желающие, однако нужно успеть зарегистрироваться на сайте фестиваля. Всем зрителям необходимо иметь при себе маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться санитайзерами. На входе будут измерять температуру.

Ранее Саша Грей призналась, что мерзости в Голливуде несравнимы с порно.

Фото: Instagram / thehttrs