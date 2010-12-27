"Проездные браслеты" начнут тестировать в 2018 году в Петербурге

В Петербурге транспортные власти планируют запустить проездной билет "Подорожник" в виде браслетов.

В Петербурге транспортные власти планируют запустить проездной билет "Подорожник" в виде браслетов. Об этом сообщает "Фонтанка".



В среду, 18 октября глава ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Самойлов сообщил, что в исполнении проездного в такой форме есть сложности. Предсерийные браслеты будут тестировать на фокус-группе в первом полугодии 2018 года.



Отметим, что 18 октября в Москве начали продавать проездной билет "Тройка" в форме браслетов. В продажу поступило всего 500 штук. Браслет стоит 450 рублей, а не 50 рублей, как обычная карта.