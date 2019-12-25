Территория строительства аэропорта в Левашово будет очищена от предметов взрывоопасных и времен войны

"Газпром инвест" выделил на эти работы до 7,8 млн рублей. Расчистку проведут на площади в 361 гектар.

Территория строительства аэропортового комплекса на аэродроме "Левашово" будет очищена от опасных предметов – просто взрывоопасных, а также от тех, которые могли остаться в этой земле со времен Великой Отечественной. Закупку, по итогам которой планируется определить исполнителя этой работ, разместило ООО "Газпром инвест".

Всего на них выделяется до 7,8 млн рублей.

Расчистка, как намечено, будет продолжаться до 30 октября текущего года. Ее площадь составит 361 гектар (Левашово, Выборгский район).

Заявки от компаний, желающих провести работы, ждут до 9 марта.

Ранее, в конце весны прошлого года, Piter.tv сообщало о том, что структуры "Газпрома" готовятся к запуску стройки аэропорта на севере Петербурга.

Сейчас "Левашово" представляет собой аэродром совместного базирования в Выборгском районе в двух километрах юго-западнее одноименного поселка. Речь идет о реализации масштабного проекта создания аэропорта. При этом называлась общая сумма инвестиций в 30 млрд рублей. Впрочем, детали проекта пока неизвестны.

Фото: Piter.tv