Теплоход "Мустай Карим" покидает Петербург

Теплоход отплывает в столицу.

В четверг, 20 августа, стало известно, что теплоход "Мустай Карим" в скором времени покинет Петербург и отправится в столицу.

В Москву теплоход прибудет в ночь с 21 на 22 августа. Первый рейс отменили из-за поломки лайнера за три миллиарда рублей: поломку обнаружили винто-рулевой колонке. После ремонта теплоход был замечен в Невской губе, где, по всей видимости, проходил испытания. Так, 22 августа "Мустай Карим" примет первых пассажиров.

Ранее мы писали, что в Невской губе заметили теплоход за три миллиарда рублей.

Фото носит иллюстративный характер: pixabay