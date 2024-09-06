Темпы роста зарплат в Петербурге упали до минимума

Зарплаты перестали расти.

В Санкт-Петербурге значительно снизилась динамика роста заработных плат. По словам директора Центра занятости населения Анны Харичевой, по итогам текущего года показатель увеличился на 10%. Ранее темпы роста составляли от 20% до 30% ежегодно. Харичева отметила, что уровень повышения остаётся выше инфляции, передает РБК.

Согласно данным Комитета по труду и занятости, в 2024 году средняя заработная плата в городе увеличилась на 20,9%. Исполнительный вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Александр Медведев подтвердил замедление динамики. По его сведениям, промышленный сектор продемонстрировал рост заработных плат на 40% в 2023 году, на 12% в 2024 году, а в 2025 году ожидается около 6%.

Директор по Северо-Западному региону HeadHunter Юлия Сахарова сообщила, что компании не могут поддерживать прежние темпы повышения выплат. Она указала на активные обсуждения внутри hr-сообщества о корректировке систем материальной и нематериальной мотивации.

