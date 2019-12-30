В среду температура воздуха в Петербурге превысит норму на 6-7 градусов

В городе ожидается облачная погода, местами пройдет мокрый снег.

В среду, 29 января, в Петербурге ожидается облачная погода. Об этом сообщил специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Синоптик заявил, что сегодня город останется на периферии обширного циклона, который принесет с собой осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха составит около нуля градусов, что является на 6-7 градусов выше нормы. В течение дня ветер сменит свое направление с юго-востока на восток, его скорость достигнет 4-9 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет мало меняться и составит 752 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее синоптики предупредили об аномальной погоде в феврале.

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