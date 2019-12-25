Полиция расследует загадочную смерть мужчины на бульваре Красных Зорь

Незнакомец без внешних признаков насильственной смерти лежал у парадной.

Полиция Невского района Петербурга расследует загадочную смерть мужчины, тело которого нашли во дворе дома №12 на бульваре Красных Зорь. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Незнакомец без внешних признаков насильственной смерти лежал на тротуаре у парадной. Умерший был одет в черную куртку, синие джинсы, черные носки, черные кроссовки с белой подошвой. Личность мужчины установить пока не удалось, так как документов при нем не было.

Ранее мы писали, что в Курортном районе всплыло тело выпавшего из лодки рыбака.

Фото: Piter.TV