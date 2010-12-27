Тело скончавшейся в Турции девочки отправят в Россию 30 августа

Врачам не удалось спасти 12-летнюю петербурженку после трагического случая в бассейне турецкого отеля.

Тело 12-летней петербурженки Алисы, которая захлебнулась в бассейне в Турции, перевезут в Россию в пятницу, 30 августа. Об этом написал в социальной сети "ВКонтакте" отец погибшей.

"Завтра в 23 часа Лисенок улетает домой, из Анталии. Если остались места на этом рейсе, то мы полетим всей семьёй" , - написал мужчина.

Мужчина поблагодарил всех, кто оказывал поддержку и пообещал, что ответит на каждое сообщение.

Напомним, трагический случай в бассейне отеля Sunhill в Бодруме произошел 18 августа. Руку девочки засосало в трубу, и она провела под водой более 5 минут, ребенок получил многочисленные травмы и пережил четыре остановки сердца. Алиса находилась в коме и так и не пришла в себя. В среду, 28 августа, отец девочки сообщил о том, что Алиса скончалась в больнице.

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