Тело скончавшейся в Турции девочки отправят в Россию 30 августа

Тело 12-летней петербурженки Алисы, которая захлебнулась в бассейне в Турции, перевезут в Россию в пятницу, 30 августа. Об этом написал в социальной сети "ВКонтакте" отец погибшей.
"Завтра в 23 часа Лисенок улетает домой, из Анталии. Если остались места на этом рейсе, то мы полетим всей семьёй" , - написал мужчина.
Мужчина поблагодарил всех, кто оказывал поддержку и пообещал, что ответит на каждое сообщение.
Напомним, трагический случай в бассейне отеля Sunhill в Бодруме произошел 18 августа. Руку девочки засосало в трубу, и она провела под водой более 5 минут, ребенок получил многочисленные травмы и пережил четыре остановки сердца. Алиса находилась в коме и так и не пришла в себя. В среду, 28 августа, отец девочки сообщил о том, что Алиса скончалась в больнице.
Фото: pixabay.com
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