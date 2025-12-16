Тело 12-летней девочки нашли на чердаке дома в Приморье

В совершении преступления подозревают ее одноклассника.

Труп 12-летней девочки со следами насильственной смерти обнаружили на чердаке дома в поселке Врангель. Соседи нашли школьницу после того, как услышали постоянные звонки с ее мобильного телефона, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Приморскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В ходе оперативных действий была установлена личность подозреваемого. По данным СК, им оказался одноклассник погибшей, сейчас он находится под стражей.

Задержанного несовершеннолетнего направят в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы. Специалисты установят его психическое состояние и способность осознавать характер своих действий. Обстоятельства и причины преступления выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Приморском районе Петербурга двое подростков жестоко расправились с 13-летней девочкой.

Фото: Piter.tv