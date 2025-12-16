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Тело 12-летней девочки нашли на чердаке дома в Приморье
Сегодня, 9:47
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Тело 12-летней девочки нашли на чердаке дома в Приморье

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В совершении преступления подозревают ее одноклассника.

Труп 12-летней девочки со следами насильственной смерти обнаружили на чердаке дома в поселке Врангель. Соседи нашли школьницу после того, как услышали постоянные звонки с  ее мобильного телефона, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Приморскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В ходе оперативных действий была установлена личность подозреваемого. По данным СК, им оказался одноклассник погибшей, сейчас он находится под стражей.

Задержанного несовершеннолетнего направят в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы. Специалисты установят его психическое состояние и способность осознавать характер своих действий. Обстоятельства и причины преступления выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Приморском районе Петербурга двое подростков жестоко расправились с 13-летней девочкой.

Фото: Piter.tv

Теги: задержали подростка, приморский край, убийство девочки в приморье, убийство детей
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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