Тельняшка отмечает 150-летие с момента своего появления

Тельняшка имеет такую расцветку не просто так: считалось, что на фоне белых парусов полосатая рубаха лучше видна.

Сегодня, 19 августа, исполняется 150 лет с тех пор, как на отечественном флоте появилась тельняшка. Ее ввели по инициативе великого князя Константина, который издал указ "Положение о довольствии команд Морского ведомства по части обмундирования и амуниции", пишет "Петербургский дневник".

Тельняшка – потому что на теле она и носилась. Она была и остается нательным бельем. В вырезе бушлата должно было быть видно всего три полоски, означающих три великие победы – в Гангутском, Чесменском и Синопском сражениях. Снимать верхнюю одежду и находиться в одной тельняшке дозволялось лишь в морских походах и на работах по кораблю. Игорь Сафронов, президент клуба "Что? Где? Когда?" в Петербурге

Тельняшка имеет такую расцветку не просто так: считалось, что на фоне белых парусов полосатая рубаха лучше видна. Также этот предмет одежды постепенно превратился в некий символ.

Именно она стала символом смелости и отваги в годы Великой Отечественной войны. В годы революции тельняшки тоже были, но их матросы носили под бушлатами. Игорь Сафронов, президент клуба "Что? Где? Когда?" в Петербурге

Фото: "Петербургский дневник" (Дарья Иванова)