Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днём кораблестроителя

Для Санкт‑Петербурга это один из главных профессиональных праздников.

В России 29 июня отмечается профессиональный праздник кораблестроителей. Губернатор Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский поздравили петербуржцев с важной датой.

Как отметил губернатор Александр Беглов, Санкт-Петербург уже более трёх веков сохраняет статус морской столицы России. Основанные Петром I в 1704 году Адмиралтейские верфи стали колыбелью российского флота, построив корабли, решившие исход Северной войны и заложившие основы морского могущества страны.

За свою историю петербургские верфи спустили на воду тысячи боевых и гражданских судов, включая легендарный крейсер "Аврора", 125-летие которого отмечается в этом году. Даже в тяжелейшие дни блокады Ленинграда судостроительные предприятия не прекращали работу.

Сегодня в городе работают более 40 судостроительных организаций, включая мировых лидеров отрасли – "Адмиралтейские верфи", "Балтийский завод", "Северную верфь" и "Средне-Невский судостроительный завод". На петербургских верфях строятся новейшие боевые корабли и подводные лодки, уникальные атомные ледоколы, патрульные суда ледового класса, инновационные океанские траулеры.

Портфель заказов полностью сформирован на ближайшие годы – в производстве находится около 60 кораблей и судов различного назначения, что подтверждает лидерские позиции петербургского судостроения в России и мире.

А председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский в своем Telegram-канале отметил, что День кораблестроителя — это праздник людей, руками которых уже несколько веков создается морская сила России.

"Суда здесь строились со времен Петра I, и до сих пор со стапелей петербургских верфей сходят лучшие их образцы. Здесь сохраняют традиции, внедряют новации, учат исследователей и конструкторов, которые постоянно двигают вперед науку и технологии кораблестроения" Александр Бельский

Специалистам и ветеранам отрасли пожелали здоровья и благополучия.

Ранее Piter.TV сообщал, что губернатор Беглов поздравил петербуржцев с Днём молодежи.

Фото: Piter.TV