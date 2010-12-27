В ЗакСе собираются ввести День кораблестроителя

Ежегодно он будет отмечаться 29 июня.

Парламентарии ЗакСа определили новый праздник, который будет отмечаться в городе на Неве. Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", ежегодно 29 июня будет считаться Днем кораблестроителей. Данная инициатива уже получила одобрение спикеров в первом чтении.

Автором законопроекта выступает денис Четырбок. Мужчина рассказал, что именно в этот день в 1667 году царь Алексей Михайлович подписал указ о строительстве первого в России военного корабля по государственному заказу. Водное судно получило наименование "Орел".

Народные избранники поддержали идею о том, чтобы специалисты могли отмечать свой профессиональный праздник.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Северная верфь" создаст рыболовные судна.

Фото: Piter.tv