"Северная верфь" создаст рыболовные судна

Сотрудники компании рассказали о сотрудничестве с "Норебо".

Петербургский судостроительный завод "Северная верфь" займется созданием десяти траулеров для рыбопромышленной компании "Норебо". Стоимость контрактов составляет 16 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба организации. Также известно, что договоренность на строительство заключена с несколькими фирмами, входящими в холдинг: "Акрос", "Блаф", Ролиз", "Сахалин Лизинг Флот".

Завод заинтересован в длинных сериях из 6-10 судов. Это позволяет оптимизировать затраты на проектирование, строительство, закупку оборудования комментирует ситуацию гендиректор "Северной верфи" Игорь Пономарев.

Траулеры будут заниматься переработкой рыбной продукции на борту судна. Появится возможность охлаждать и изготавливать рыбное филе, фарш, икру, печень и рыбную муку. Заказчик получит готовые судна к 2023 году. Каждое из них будет стоить по 4 миллиарда рублей.

Напомним, что немногим ранее "Северная верфь" заключила договор на создание шести морозильных процессоров для проекта под номером 170701. на данный момент компания приняла заказы на производство 14 рыболовных судов.

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