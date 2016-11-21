В Петербурге отмечают День тельняшки

Ровно 145 лет назад нательная рубаха в полоску стала частью обмундирования матросов российского флота.

В понедельник, 19 августа, в Петербурге празднуют День тельняшки. В этом году знаменитому элементу морской формы исполнилось 145 лет. Piter.TV узнал, как отмечают праздник в городе на Неве и рассказал о том, как рубашка в сине-белую полоску появилась в России.

Ровно в этот день по старому стилю в 1874 году тельняшка стала обязательной уставной частью обмундирования матроса российского флота. Историки считают, что в России к тельняшке шли ни одно десятилетие, ведь в Европе она появились как минимум в XVI году. На протяжении многих лет моряки были вынуждены покупать нательные рубахи за границей за свой счет. Одежда была удобной для работы на мачтах, защищала от ветров и привлекала к себе внимание.

"Приняли" тельняшку в России лишь в 1874 году, когда Александр II утвердил "Положение о довольствии команд Морского ведомства по части обмундирования и амуниции". Оно вступило в силу с 1 января 1875 года. Тельняшка описывалась как "рубаха вязаная из шерсти пополам с бумагой; цвет рубахи белый с синими поперечными полосами, отстающими одна от другой на 1 вершок. Ширина синих полос 1/4 вершка…". С 1912 года было решено сделать полосы одной ширины, каждая составляла 11 мм.

Нательная рубашка осталась популярной и по сей день. На выходных, 17 и 18, августа в парке им. Бабушкина прошел праздничный концерт, посвященный Дню тельняшки. Помимо песен и плясок организаторы подготовили мастер-классы по художественной росписи тарелок.

Народные гулянья также были и на борту ледокола-музея "Красин". Праздник под девизом "Мы в тельняшках, нас немало!" прошел на "Красине" уже в девятый раз. Посетители приняли участие в конкурсах на морскую тематику, а также побывали на экскурсии в машинном отделении.

Одним из главных популяризаторов тельняшки является творческое объединение "Митьки", которое образовалось еще в 1980-е годы. Одежда в сине-белую- полоску является одним из главных отличительных атрибутов группы и их творчества.

"Мой отец хотел, чтобы я был моряком, также как и он мечтал им быть. Тельняшку я ношу с детства. В 80-е это был символ того, что моряк - человек свободный, ходит по морям-океанам. И я решил, что парадной формой "Митьков" будет тельняшка", - рассказал художник и руководитель объединения Дмитрий Шагин.

Творческая группа создала огромную тельняшку на семь и более человек, увидеть и примерить которую можно в Центральном Военно-морском музее. Накануне в музее открылась выставка "Тем, кто в тельняшке, никакие тяготы не тяжки". На ней посетители смогут узнать об истории нательной рубахи в России с 1863 по 1917 год. Первыми гостями выставки стали курсанты военно-морских учебных заведений.

Сегодня, 19 августа, на территории Петропавловской крепости проходит концерт и мастер-классы в честь праздника. По традиции на мероприятии поднимут флаг с изображением тельняшки, который предоставит руководитель творческого объединения "Митьки" Дмитрий Шагин.

Фото: juliyawill, pravoslavie.ru, vk.com/icebreaker_krassin, navalmuseum.ru