Владимир Соловьев расплакался во время эфира на "России-1"

Телеведущий не смог сдержать слез, обсуждая, как Польша и Украина переписывают историю войны.

Телеведущий Владимир Соловьев расплакался во время эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". Журналист не смог сдержать слез, обсуждая, как Польша и Украина переписывают историю Второй мировой войны.

Соловьев заявил, что изучает множество материалов о войне. Он рассказал, как один из генералов, которому исполнилось 45 лет, увидел "Освенцим" и "за одну минуту стал белым от седины". И в этот момент в студии повисла тишина.

Также он вспомнил, как ребенком ходил на Пискаревское кладбище, где похоронены погибшие. "Там, наверное, метров 500, когда идешь до Пискаревского кладбища. Даже меньше. Полмиллиона человек в братских могилах..." – рассказал ведущий, не сдерживая слез.

Он возмутился, как можно все это предать "ради сиюминутных целей". Он уверен, что каждый ребенок должен за государственный счет приехать и увидеть Пискаревское кладбище. Соловьев выразил надежду, что это станет "прививкой на всю жизнь".

"Евреи каждую свою историческую победу отмечают, как происходящую здесь и сейчас. 27 миллионов наших соотечественников погибли. И как это можно забыть?" – не сдерживая себя, прокричал Соловьев.

Ранее мы писали, что Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил.