Сериал "Диверсант" продлен на третий сезон

Премьера запланирована на 2020 год.

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год. О старте съемок сообщил исполнитель одной из главных ролей Кирилл Плетнев в своем Instagram.

Третий сезон будет состоять из четырех серий. Режиссерское кресло занял Дмитрий Иосифов, работавший над двумя сезонами сериала "Екатерина". Подробности сюжета не раскрываются.

Первая часть сериала вышла на экраны в 2004 году. События в фильме разворачиваются в 1942 году. Молодые ребята, выпускники разведшколы, разрабатывают и выполняют сверхсложные операции в тылу врага под опытным руководством Григория Ивановича Калтыгина (Владислава Галкина). Помимо Плетнева (Алексей Бобриков) в сериале также снимется Алексей Бардуков (Леня Филатов).

Премьера второй части фильма "Диверсант: Конец войны" состоялась в 2007 году. Действие происходит в 1943-1948 гг. Главные герои фильма — три разведчика-диверсанта отправляются на задание советского военного командования. В последние годы войны отряд проводит несколько успешных операций.

Предыдущие два фильма сняты по мотивам романа Анатолия Азольского. "Зеленый" юноша превращается в хладнокровного истребителя немецких солдат.

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Видео: YouTube / Первый канал