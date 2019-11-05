В российский прокат выйдет 23 января 2020 года.

Во вторник, 5 ноября, в сети появился новый трейлер фильма "Плохие парни 3" с Уиллом Смитом. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале SonyPicturesRU.

Режиссерами фильма стали бельгийцы Адиль Эль Арби и Билал Фалла. В сюжете Бёрнетт рассорился с напарником и оставил службу в полиции Майами, а после занялся частной сыскной деятельностью. Лоури тем временем переживает кризис среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни. Однако, им снова придется работать вместе.

В российский прокат выйдет 23 января 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что вышел тизер сериала "Рождественская песнь" по сказке Чарльза Диккенса.

Видео:SonyPicturesRU.