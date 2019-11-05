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Вышел тизер сериала "Рождественская песнь" по сказке Чарльза Диккенса

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Трехсерийная экранизация классики выйдет в декабре 2019 года.

Сюжет рассказывает о старом скряге Эбенизере Скрудже, который никого и ничего не любит, кроме собственных денег. Во время празднования Рожедества к нему являются духи и показывают его веселое прошлое, черствое настоящие и мрачное будущее, где герой понимает, что никому не нужен. После видений персонаж полностью меняет свое отношение к жизни. 

Главные роли в проекте исполнили Гай Пирс, Энди Сёркис, Стивен Грэм. Джейсон Флеминг и другие. За сценарий сериала отвечал Стивен Найт,  работавший над "Острыми Козырьками и "Табу". 

Ранее BBC показали трейлер своего нового мини-серила "Дракула".

Видео: YouTube/BBC One

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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