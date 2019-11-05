Актер Кирилл Плетнев перебрался в Петербург

Некоторые СМИ утверждали, что актер завел роман с петербургской моделью.

В понедельник, 10 августа, актер Кирилла Плетнева заметили в Петербурге в компании девушки. Издание "Экспресс-газета" сообщило, что ей оказалась 26-летняя модель и начинающая актриса Мария Столярова.

Некоторые СМИ полагают, что актер перебрался в Северную столицу из-за романа, однако Плетнев переехал в Петербург после развода с Нино Нинидзе к пожилой матери. Отмечается, что у Кирилла Плетнева есть трое сыновей, рожденных разными женщинами, — 13-летний Георгий, 9-летний Федор, а также 4-летний Сандрик. Матерью последнего является Нино. Сейчас младший сын гостит у отца.

Напомним, что 40-летний аткер театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр родился в Харькове. Плетнев известен своими ролями в кинофильме "Диверсант", "Три дня до весны", "Противостояние" и других.

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Фото: ruskino.ru