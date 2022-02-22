Опубликовано видео с камеры диверсанта ВСУ, вторгшегося на территорию РФ

Кадры сделаны с камеры, установленной на шлеме солдата ВСУ.

Опубликовано видео с камеры диверсанта Вооруженных сил Украины, вторгшегося на территорию РФ. Ролик размещен в социальных сетях. Предположительно, кадры были сделаны с устройства, размещенного на шлеме солдата. В СМИ рассказали о том, что иностранные военнослужащие проникли через южный фронт Донецкой народной республики на территорию РФ.

По моим данным, они это сделали для того, чтобы с места прорыва, которое им казалось самым удачным, спуститься на юг к таможенному пункту ДНР "Новоазовск", который они должны были атаковать из нейтралки и захватить. пост в ТГ "Джокер ДНР"

На кадрах показано, что украинские солдаты двигаются по проселочной дороге через поле. После этого слышны звуки выстрелов. В ТГ-канале заметили, что ВСУ после захвата участка планировали встретить на КПП "слепцов из ОБСЕ". Международным наблюдателям они бы сообщили о том, что Украина вернула под свой контроль часть российско-украинской границы. Однако группа нарушителей была ликвидирована российскими специалистами. Также нейтрализованы две БМП. РФ не понесла боевых потерь.

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Фото и видео: Telegram / Джокер ДНР

