Путин: Россия накажет виновных в убийстве участников мирной акции в Одессе в 2014 году

Глава РФ вспомнил о трагедии, которая произошла 2 мая 2014 года.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что страна накажет виновных в убийстве участников мирной акции в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года. Такое заявление глава государства сделал во время экстренного объявления к нации. Политик уточнил, что имена ответственных за трагедию уже известны. Они разыскиваются, чтобы далее передать их судебной инстанции. По словам лидера РФ, в тот период радикалы устроил террор против граждан, которые выступали против антиконституционной деятельности.

Над политиками, журналистами, общественными деятелями издевались, их публично унижали. Украинские города захлестнула волна погромов и насилия, серия громких и безнаказанных убийств. Владимир Путин, президент РФ

Путин напомнил россиянам о том, что участники демонстрации были зверски убиты, а также заживо сожжены в Доме профсоюзов. Вину на произошедшее РФ возлагает на представителей "Правого сектора" (террористическая и экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Активисты атаковали палаточный городок на Куликовом поле, в котором одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украиныа также за придание русскому языку статуса государственного. Согласно официальным данным от МВД Украины, в трагедии погибли 48 человек. Еще свыше 240 - получили ранения.

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