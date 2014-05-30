ФСБ задержала диверсанта из Орла, работавшего по заданию СБУ

Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".

Сотрудники ФСБ России задержали диверсанта из Орла, работавшего по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

Задержанного мужчину обвиняют в совершении двух диверсионно-террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры и одного акта на объекте отрасли связи. 38-летний житель Орла действовал по инструкции от СБУ за денежные вознаграждения. Все данные он получал посредством интернет-мессенджера. Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".

Ранее мы сообщали, что жителя Херсонской области задержали за передачу ВСУ сведений о ВС РФ.

Видео: Telegram / Mash