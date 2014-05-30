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ФСБ задержала диверсанта из Орла, работавшего по заданию СБУ

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Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".

Сотрудники ФСБ России задержали диверсанта из Орла, работавшего по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

Задержанного мужчину обвиняют в совершении двух диверсионно-террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры и одного акта на объекте отрасли связи. 38-летний житель Орла действовал по инструкции от СБУ за денежные вознаграждения. Все данные он получал посредством интернет-мессенджера. Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".

Ранее мы сообщали, что жителя Херсонской области задержали за передачу ВСУ сведений о ВС РФ.

Видео: Telegram / Mash

Теги: диверсант, задержание, орел, фсб россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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