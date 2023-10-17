Жителя Херсонской области задержали за передачу ВСУ сведений о ВС РФ

Мужчина сотрудничал с ВСУ на добровольной основе.

ФСБ России на территории Херсонской области пресекло деятельность украинского гражданина, который собирал и передавал сведения иностранным спецслужбам и ВСУ о военной инфраструктуре Вооруженных сил России, расположенных в зоне проведения специальной военной операции. Из-за отправленных данных погиб один российский военнослужащий. Известно, что мужчина сотрудничал с киевским режимом на добровольной основе. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по статье 276 УК РФ за шпионаж. За преступление фигуранту расследования грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас украинец задержан.

Задержан гражданин Украины 1984 года рождения, который осуществил передачу сведений о перемещениях и местах дислокации подразделений ВС РФ в Херсонской области. Используя данные, украинские формирования нанесли артиллерийский удар по позициям ВС РФ. пресс-служба ФСБ по новому региону страны

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Фото и видео: УФСБ по Херсонской области