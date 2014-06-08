Телеканал ТНТ объявляет дату премьеры комедийного сериала "Нина" Жоры Крыжовникова

3 октября в традиционном комедийном слоте ТНТ в 20.00 выйдет сериал "Нина" с Викторией Исаковой в главной роли. Ее героиня – женщина, которая в одночасье лишилась комфортной для нее жизни и вынуждена отстраивать ее заново, попутно знакомясь с самой собой и заботясь о своей необычной семье.

Нина жила в частном доме под Нижним Новгородом вместе с третьим мужем Костей (Андрей Бурковский), который не только воспитывал их общую с Ниной дочку, но и двух ее детей от других браков. А кроме того, он помогал деньгами бывшим мужьям Нины – горе-бизнесмену (Сергей Лавыгин) и сумасшедшему профессору (Сергей Бурунов). Нежная и трогательная Нина была счастлива в своей роли домохозяйки, поэтому новость о том, что Костя уходит от нее к любовнице (Юлия Хлынина) и лишает ее содержания, стала для героини шокирующей. Ей вместе с детьми и мужьями приходится поселиться в обычной панельке, впервые за долгие годы прокатиться в общественном транспорте и понять, что теперь ей предстоит искать свое место в этом мире, опираясь только на себя. Для Нины это сложная задача, но она не боится казаться слабой, и в этом фишка новой героини Жоры Крыжовникова.

Сериал "Нина" в комедийной форме рассказывает о серьезных вещах - поиска себя в зрелом возрасте, встрече с реальностью, а также о том, как не расклеиться после развода и начать жить самостоятельно.

Действие сериала происходит в Нижнем Новгороде, и это важный момент. Костя – не владелец газет и пароходов, а Нина – не жена олигарха, и вместе они переживают историю, которая будет близка и понятна широкой аудитории россиян.

Продумывая образ Нины, мы держали в голове образ Скарлетт О"Хары, которая говорила: "Я подумаю об этом завтра". У Нины была семья, ей было этого достаточно, но обстоятельства изменились. В поисках актрисы мы быстро пришли к кандидатуре Виктории Исаковой, но она сомневалась, потому что себя она называет артисткой драматической. В итоге она привнесла в проект лирическое настроение, чтобы зрители не только смеялись, но и сопереживали, сочувствовали героине. Думаю, что Нина расширит палитру героинь, которые борются за внимание зрителей ТНТ в прайме. Жора Крыжовников, режисёр

Во-первых, мне очень льстит, что Жора Крыжовников писал эту роль под меня. Видимо, он меня очень хорошо знает как артиста, это приятно очень. Во-вторых, всегда есть какие-то моменты для внутреннего преодоления, потому что образ надо нащупать, понять логику поступков персонажа: где у него болевые точки, как он на что реагирует. Мне кажется, мы всё это сделали под чётким руководством Жоры, и получился очень интересный человек, немного не от мира сего. Сергей Бурунов, актёр

Моя роль в "Нине" мне очень понравилась, потому что она объемная. У героя есть и комплекс вины, и сила, потому что он создал большой бизнес. В то же время, Костя очень мягкий в семейных отношениях и в отношениях с женщинами. В проектах, над которыми работает Жора Крыжовников, всегда крепкий сценарий, и все мотивации героев понятны. Плюс у Жоры всегда потрясающе подобрана команда артистов, а в "Нине" она была особенно невероятной. Вика Исакова, Сережа Бурунов, Сережа Лавыгин, Женя Перевалов, Юля Хлынина – команда мечты! Андрей Бурковский, актёр

Производством сериала занималась компания Тумач Продакшен, продюсеры – Жора Крыжовников и Галина Стрижевская. Авторы сценария - Жора Крыжовников, Карина Чувикова, Егор Чичканов, Анастасия Дюкарева, Юлия Савенкова, Марина Воевода.

Смотрите сериал "Нина" с 3 октября в 20.00 на ТНТ.

Фото: ТНТ