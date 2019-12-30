Сериал "Бесстыдники" продлили на 11 сезон

История семьи Галлагер – самый долгий проект телеканала Showtime.

Телеканал Showtime решил продлить сериал "Бесстыдники" (Shameless) на 11 сезон, который станет финальным. Об этом пишет издание Variety.

После выхода девятого сезона 9 сентября 2018 года история семьи Галлагер стала самым долгим проектом телеканала. В Showtime заявили, что персонажи "Бесстыдников" подарили зрителям больше смеха, слез и наслаждения, чем любое другое шоу в истории телеканала. Представители Showtime отметили, что им грустно прощаться с Галлагерами, однако они уверены, что шоураннер сериала Джон Уэллс сможет подобающим образом завершить историю.

"Бесстыдники" – это американская адаптация одноименного британского сериала. Шоу выходит в эфире Showtime с 2011 года. Главные роли в нем исполнили Уилльям Х.Мейси, Эмми Россум, Итан Каткоски, Джереми Аллен Уайт, Эмма Кенни, Камерон Монахэн и Кристиан Айзиа.

История рассказывает о неблагополучной семье Фрэнка Галлагера. Отец-одиночка, алкоголик и наркоман обзавелся шестью детьми. В то время, как он проводит свои дни в алкогольного угаре, его дети учатся жить самостоятельно и пытаются, не смотря ни на что, поддерживать друг друга.

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Видео: Youtube/ TV Promos