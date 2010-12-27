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Телеканал RU.TV вырезал Тимати из клипа Филиппа Киркорова
Сегодня, 21:40
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IRINA_CHALKINA
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Телеканал RU.TV вырезал Тимати из клипа Филиппа Киркорова

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Такая ситуация произошла из-за того, что у репера испортились отношения с руководством канала.

Телеканал RU.TV из-за плохих отношений с репером Тимати заретушировал его в клипе Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". Об этом сообщает "Пятый канал".

Такая ситуация произошла из-за того, что у музыканта испортились отношения с руководством канала. По одной из версий, у Тимати не сложилось сотрудничество с молодой звездой ЮрКиссом, который является сыном владельца телеканала Владимира Киселева.

Популярный реп исполнитель еще никак не прокомментировал эту ситуацию.

Напомним, что Тимати предстал в клипе "Цвет настроения синий" в образе многодетного отца. 

Фото: Тимур Юнусов/ВК

Теги: тимати , филипп киркоров , филипп киркоров цвет настроения синий
Категории: Лента новостей Культура Музыка

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