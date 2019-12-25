Вместе с ней в картине сыграют Марго Робби и Кристиан Бейл.

Американская певица Тейлор Свифт снимется в новом фильме Дэвида О.Расселла, название которого пока держится в секрете. Вместе с ней в картине сыграют Марго Робби и Кристиан Бейл. Об этом пишет издание Collider.

Сюжет фильма пока не раскрывается. Известно лишь то, что действие развернется в прошлом. Какая роль достанет Свифт, тоже не сообщается. В ленте также появятся Джон Дэвид Вашингтон, Рами Малек, Зои Салдана, Роберт Де Ниро, Крис Рок и др.

Для Тейлор Свифт этот фильм станет четвертой работой в кинематографе. Ранее она снималась в "Кошках", "Посвященном" и "Дне святого Валентина". Кроме того, певица озвучила одного из героев мультфильма "Лоракс" и сыграла в нескольких документальных фильмах.

Ранее Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов, который даже не смог досмотреть.

Фото: Instagram / taylorswift