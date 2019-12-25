Театры Петербурга вышли из пандемии с премьерами

Больше новинок удалось показать для маленьких зрителей.

Несмотря на пандемию коронавируса, петербургские театры начали новый сезон с премьер. Издание Peterburg2 подсчитало количество новинок.

Театры были закрыты практически всю весну, однако смогли подготовить новые постановки: больше новинок удалось показать для маленьких зрителей. Из 70 площадок около 35 анонсировали новые постановки с сентября по ноябрь. Большинство премьер показали в октябре: 23 постановки. В сентябре зрители увидели 18 новинок. В случае благоприятной эпидемической обстановки, петербуржцы и гости города увидят ещё 16 премьер.

Ранее мы писали, что в Петербурге прошел Фестиваль Негосударственных Театров.

Фото:vk.com/lensovet_theatre