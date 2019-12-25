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Театры Петербурга вышли из пандемии с премьерами
Сегодня, 16:29
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smirenny

Театры Петербурга вышли из пандемии с премьерами

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Больше новинок удалось показать для маленьких зрителей.

Несмотря на пандемию коронавируса, петербургские театры начали новый сезон с премьер. Издание Peterburg2 подсчитало количество новинок. 

Театры были закрыты практически всю весну, однако смогли подготовить новые постановки: больше новинок удалось показать для маленьких зрителей. Из 70 площадок около 35 анонсировали новые постановки с сентября по ноябрь. Большинство премьер показали в октябре: 23 постановки. В сентябре зрители увидели 18 новинок. В случае благоприятной эпидемической обстановки,  петербуржцы и гости города увидят ещё 16 премьер.

Ранее мы писали, что в Петербурге прошел Фестиваль Негосударственных Театров.

Фото:vk.com/lensovet_theatre

Теги: премьера, театр, театры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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