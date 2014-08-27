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Театральный марафон на Книжных аллеях продолжается в Петербурге
Сегодня, 15:50
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Театральный марафон на Книжных аллеях продолжается в Петербурге

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10 сентября на Малой Конюшенной улице выступят артисты Кукольного театра сказка, "Санктъ-Петербургъ Опера", "Театра Дождей" и Театра "На Литейном" и нескольких коллективов "Петербург-концерта".

Марафон "Театральный Петербург на Книжных аллеях" продолжится в Северной столице третью субботу подряд. Мероприятия пройдут 10 сентября. Об этом сообщил Spb.aif.ru.

Начало программы намечено на 13.00. В выходной горожане и гости города смогут увидеть выступления нескольких коллективов на Малой Конюшенной улице. Свои спектакли и перформасы подготовили актёры Кукольного театра сказка, "Санктъ-Петербургъ Опера", "Театра Дождей", Театра "На Литейном" и нескольких коллективов "Петербург-концерта". Вход свободный. 

Впервые "Театральный Петербург на Книжных аллеях" был представлен в 2016 году. За это время на открытой площадке  прошли выступления более 30-ти творческих коллективов города на Неве. 

Ранее мы сообщили о том, что в Доме журналиста прошла конференция патриотического движения "Вечно живые".

Фото: ВКонтакте / Книжные аллеи

Теги: книжные аллеи, культура, санкт-петербург, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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