Театральный марафон на Книжных аллеях продолжается в Петербурге

10 сентября на Малой Конюшенной улице выступят артисты Кукольного театра сказка, "Санктъ-Петербургъ Опера", "Театра Дождей" и Театра "На Литейном" и нескольких коллективов "Петербург-концерта".

Марафон "Театральный Петербург на Книжных аллеях" продолжится в Северной столице третью субботу подряд. Мероприятия пройдут 10 сентября. Об этом сообщил Spb.aif.ru.

Начало программы намечено на 13.00. В выходной горожане и гости города смогут увидеть выступления нескольких коллективов на Малой Конюшенной улице. Свои спектакли и перформасы подготовили актёры Кукольного театра сказка, "Санктъ-Петербургъ Опера", "Театра Дождей", Театра "На Литейном" и нескольких коллективов "Петербург-концерта". Вход свободный.

Впервые "Театральный Петербург на Книжных аллеях" был представлен в 2016 году. За это время на открытой площадке прошли выступления более 30-ти творческих коллективов города на Неве.

Ранее мы сообщили о том, что в Доме журналиста прошла конференция патриотического движения "Вечно живые".

Фото: ВКонтакте / Книжные аллеи