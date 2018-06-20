Театр "Святая крепость" в Выборге станет доступнее для инвалидов

Театр оснастят комнатой для людей с ограниченными возможностями здоровья, также появятся сенсорные таблицы и свето-звуковая система.

Театр драмы и кукол "Святая крепость" в Выборге оснастят специализированной туалетной комнатой для людей с ограниченными возможностями здоровья, также возникнут сенсорные таблицы и свето-звуковая система. Денежные средства на эти цели будут взяты из областного бюджета.

Контролем за исполнением приказа правительства ЛО займется администрация МО "Выборгский район" ЛО.

Во Всеволожском районе за счет этих средств обновится культурно-досуговый центр "Южный". Там появятся бегущая строка и мнемосхема (тактильная карта помещения с указанием путей следования), концертный зал будет оборудован креслами для слабослышащих, на входе установят пандус. Всеволожский дом культуры также будет оборудован пандусом и кнопкой вызова.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО