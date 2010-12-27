Ушла из жизни актриса Галина Кикибуш: администрация приносит соболезнования

Отпевание пройдет в Спасо-Преображенском соборе в 13.00.

Ушла из жизни актриса государственного театра драмы и кукол "Святая крепость" Галина Адольфовна Кикибуш (Волкова).

Она родилась 8 марта 1969 года в г. Старая Русса (Новгородская область). После школы окончила Новгородский государственный университет по специальности "художник-оформитель". В 1993 г. поступила в Московский государственный университет культуры и искусств на театральное отделение, который окончила в 1998 году.

Работала в Рязанском театре драмы. Затем переехала в Выборг и более 20 лет была одной из ведущих актрис театра "Святая крепость". В ее послужном списке - героини Достоевского, Чехова, Островского, Горького, Шекспира.

В 2002 году Галина Кикибуш стала дипломантом высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой Софит" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" (спектакль "Се ля ви").

В памяти многих Галина Кикибуш останется талантливой и любимой зрителями актрисой, яркой и красивой женщиной, умным, требовательным к себе и другим человеком, верным и надежным другом.

Администрация МО "Выборгский район" и депутатский корпус выражают искренние соболезнования родным и близким Галины Адольфовны Кикибуш (Волковой).

Прощание состоится в субботу, 20 июля, в 11.00 в театре "Святая крепость" (г. Выборг, ул. Спортивная, д. 4).

Отпевание пройдет в Спасо-Преображенском соборе в 13.00.

Ушла из жизни актриса государственного театра драмы и кукол "Святая крепость" Галина Адольфовна Кикибуш (Волкова).

Она родилась 8 марта 1969 года в г. Старая Русса (Новгородская область). После школы окончила Новгородский государственный университет по специальности "художник-оформитель". В 1993 г. поступила в Московский государственный университет культуры и искусств на театральное отделение, который окончила в 1998 году.

Работала в Рязанском театре драмы. Затем переехала в Выборг и более 20 лет была одной из ведущих актрис театра "Святая крепость". В ее послужном списке - героини Достоевского, Чехова, Островского, Горького, Шекспира.

В 2002 году Галина Кикибуш стала дипломантом высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой Софит" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" (спектакль "Се ля ви").

В памяти многих Галина Кикибуш останется талантливой и любимой зрителями актрисой, яркой и красивой женщиной, умным, требовательным к себе и другим человеком, верным и надежным другом.

Администрация МО "Выборгский район" и депутатский корпус выражают искренние соболезнования родным и близким Галины Адольфовны Кикибуш (Волковой).

Прощание состоится в субботу, 20 июля, в 11.00 в театре "Святая крепость" (г. Выборг, ул. Спортивная, д. 4).

Отпевание пройдет в Спасо-Преображенском соборе в 13.00.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО