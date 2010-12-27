Театр "На Литейном" ввел новый формат премьерных показов

Первыми увидеть спектакль молодого режиссера Александра Саренко смогут жители поселка Войсковицы Гатчинского района. На сцене центра культуры и спорта состоится выпуск и премьерный показ спектакля "Тот самый М.".

Премьерный показ спектакля театра "На Литейном" пройдет на сцене Дома культуры в Ленинградской области.

Театр "На Литейном" стал ближе к жителям Ленинградской области и ввел новый формат премьерных показов. Первыми увидеть спектакль молодого режиссера Александра Саренко смогут жители поселка Войсковицы Гатчинского района. На сцене центра культуры и спорта состоится выпуск и премьерный показ спектакля "Тот самый М.".

"Это очень важный шаг со стороны театра. С одной стороны – самим стать ближе к жителям, заинтересовать их. С другой – привлечь театралов в область, ведь настоящие любители театрального искусства стремятся не пропустить ни одной премьеры. А у театра "На Литейном" таких много. У нас есть пять областных театров, но три из них находятся в Санкт-Петербурге. Не всегда жители региона могут приезжать на премьеры, поэтому такой формат – прекрасный подарок жителям в Год театра", – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В течение четырех дней в культурном центре будет проходить установка светового и звукового оборудования, монтаж декораций, сценические репетиции. 19 сентября состоится сама премьера, начало в 19.00.

Спектакль "Тот самый М." по пьесе Григория Горина "Тот самый Мюнхгаузен" – это история про столкновение двух миров – поэтического и мещанского, про жизненную необходимость чуда и веры в него.

Тот самый Мюнхгаузен – непонятный, свободный и непредсказуемый, а потому опасный для мира человек. Его чудеса в трактовке режиссера стали театральными придумками, которые совершенно не имеют практической пользы. Легендарный барон-сочинитель живет в пространстве бесконечного воображения – там, где всё возможно.

Спектакль станет первой премьерой 111-го сезона Театра "На Литейном".

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО