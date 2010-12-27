Театр "На Литейном" открывает 111-й сезон

В прошлом сезоне в спектакле обновился состав участников, и теперь новые исполнители приглашают зрителей на встречу с героями пушкинской повести.

25 июля областной театр "На Литейном" открывает новый, 111-й сезон. В этот вечер будет сыгран один из лучших спектаклей театра - "Барышня-крестьянка", пользующийся неизменным успехом у зрителей уже более 20 лет.

В прошлом сезоне в спектакле обновился состав участников, и теперь новые исполнители приглашают зрителей на встречу с героями пушкинской повести. Веселый и легкий спектакль порадует всех любителей театрального искусства яркими музыкальными номерами, прекрасными декорациями и историей нежной любви Лизы Муромской и Алексея Берестова.

В спектакле заняты: заслуженный артист России Сергей Гамов, заслуженный артист России Сергей Заморев, Любовь Ельцова, Дарина Одинцова, Сергей Якушев и другие.

Источник: пресс-служба ЛО