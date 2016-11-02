Театр "Мюзик-Холл" оштрафовали на 200 тыс. рублей за снос перегородок в историческом доме на Галерной

Во время проверки выяснилось, что несколько помещений были соединены путём сноса перегородок. Кроме этого, в них оборудовали проемы

Петербургский театр "Мюзик-Холл" оштрафовал суд за несогласованное изменение планировки. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Владелец обязан был согласовать работы, которые изменят облик Англиканской церкви, объекта культурного наследия федерального значения. Здание расположено на Галерной улице.

Во время проверки выяснилось, что несколько помещений были соединены путём сноса перегородок. Кроме этого, в них оборудовали проемы. КГИОП разрешений на указанные работы не выдавал, проектную документацию не рассматривал и не согласовывал. Суд назначил штраф в размере 200 тыс. рублей.

Здание построили в 1730-х гг. Англиканскую церковь Иисуса Христа организовали в 1723 г. члены английской общины в снятом доме Шереметевых. Позже в 1814-1815 гг. здание перестроят по проекту арх. Дж. Кваренги в стиле строгого классицизма. В 1919 г. церковь была закрыта.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали учительницу из-за пацифисткой надписи на сумке. Правоохранители заявили, что задерживают за участие в скоплении граждан для выражения своего мнения по поводу происходящих событий.

Фото: Википедия

