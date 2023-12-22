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Театр Ленсовета готовится к капитальному ремонту
Сегодня, 13:55
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Театр Ленсовета готовится к капитальному ремонту

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Сейчас готовится проект работ. Сам ремонт стартует только через 2-3 года.

Театр имени Ленсовета, который находится на Владимирском проспекте, будет закрыт на капитальный ремонт. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал директор театра Валерий Градковский.

В театре планируется заменить кресла в большом зрительском зале, а также провести другие ремонтные работы. Сейчас готовится проект работ. Сам ремонт стартует только через 2-3 года.

Как поделился Валерий Градковский, на 90-й юбилей театра губернатор Петербурга вручил им сертификат на 90 миллионов рублей. Эти деньги планируется потратить на закупку дополнительного звукового и светового оборудования, когда во время ремонта театру придётся работать на других площадках.

Фото: Петербургский дневник (Роман Пименов)

Теги: театр ленсовета
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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