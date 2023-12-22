Театр ЛДМ опроверг связь изменений в мюзикле "Алмазная колесница" с признанием Акунина* иноагентом"

Постановку решили преобразовать для гастролей в Китае: переговоры с местными прокатчиками начались ещё до начала пандемии.

Представители театра "LDM. Новая сцена" заявили, что изменения в сценарии мюзикла "Алмазная колесница" никак не связаны с признанием автора оригинального произведения Бориса Акунина* иностранным агентом и внесением его в перечень террористов-экстремистов. По данным пресс-службы культурного учреждения, постановку решили преобразовать для гастролей в Китае: переговоры с местными прокатчиками начались ещё до начала пандемии.

После снятия ограничений из-за COVID-19 переговоры возобновились, и между театром и компанией Joyway Culture & Media был заключён договор о гастролях мюзикла "Демон Онегина" в 6 крупнейших городах Китая. Делегация из Поднебесной лично осмотрела все проекты театра и выделила мюзикл "Алмазная колесница" как потенциально привлекательный для проката. Однако китайцев не устроили место действия и некоторые другие аспекты постановки, и в 2020 году было решено привлечь историка-китаиста Антона Терехова для трансформации материала и перенесения места действия мюзикла из Японии в Китай.

Проект "Алмазная колесница" был преобразован в мюзикл "Марко Поло. Белый Лотос", при этом ситуация с автором романа Акуниным* не имеет к этому отношения, уточнили в театре. Кроме того, в 2019 году был заключён договор о передаче права на использование романа для постановки мюзикла. Премьера мюзикла "Алмазная колесница" состоялась в 2020 году, а в 2023 году началась активная фаза работы по трансформации в "Марко Поло. Белый Лотос".

В новом мюзикле изначально изменены место действия, сюжетные ходы, музыкальный материал, актёрский состав и имена персонажей. Из предыдущего проекта были сохранены только декорации и отдельные костюмы. Кроме того, проект был анонсирован как "reinvention-премьера" во избежание эффекта обманутых ожиданий у зрителей, которые уже видели "Алмазную колесницу".

Фото: ldm.theater

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом и включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга