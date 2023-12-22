Театр ЛДМ изменил мюзикл по произведению Акунина*

Сюжет перенесли в дружественный Китай, и главным героем стал потомок путешественника Марко Поло.

В связи с признанием писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили)* иностранным агентом, петербургский "Театр ЛДМ" объявил о существенных изменениях в своём репертуаре. Хотя мюзикл по книге "Алмазная колесница" остался в программе, либретто было переписано. Сюжет перенесли в дружественный Китай, и главным героем стал потомок путешественника Марко Поло.

Сам Акунин* прокомментировал эту новость и выразил удивление таким подходом в отношении существующего спектакля, подчеркнув, что он неожиданно для него. Писатель предположил, что данное решение может повлечь за собой аналогичные события в будущем, в частности, переделывание песен Аллы Пугачёвой для исполнения певцом SHAMAN.

В конце декабря 2023 года стало известно, что российское издательство прекращает выпуск книг Акунина*. В пятницу, 26 января, писатель объявлен МВД РФ в розыск.

Ранее актер Нигамедзянов объяснил, почему фильмам нужен агрессивный маркетинг.

Фото: ldm.theater

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом и включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга