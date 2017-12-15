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Татарстан: В Чистополе женщина пришла с работы и обнаружила свою семью мертвой

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Появились подробности загадочной смерти двух мужчин.

Трагедия произошла вечером 13 декабря в Чистополе по улице Плющенкова. Сейчас появились подробности трагедии.

Вернувшись с работы, женщина обнаружила тела свих 52-летнего мужа, 23-летнего сына и кота. По ее словам, ей, пока она была на работе, позвонил сын и сказал, что их коту плохо. Потом связь прервалась. Мать попробовала перезвонить сыну, но не дозвонилась. Тогда женщина набрала номер мужа и услышала только "алло" и связь прервалась. Женщина не придала значения обрывам разговоров, посчитав это сбоями в связи.

Придя домой, она обнаружила всех без признаков жизни и вызвала правоохранителей. По предварительной версии, семья женщины скончалась от отравления угарным газом.

 

Видео: Piter.TV

Теги: жесть , загадочная смерть , казань , новости регионов , отравление угарным газом , татарстан
Категории: Новости России Происшествия Лента новостей

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