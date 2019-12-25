Тарифы в электричках по территории Ленобласти изменятся с 1 января

С 1 января стоимость проезда в поездах пригородного сообщения категории «Стандарт» (традиционные пригородные поезда), курсирующих территории Ленинградской области, составит 38 рублей за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки.

Во вторник, 21 декабря, с 1 января тарифы на пригородные электрички по территории Ленобласти изменятся.

Так, в электричках "Стандарт" цена составит 38 рублей за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 2 рубля 78 копеек за каждый последующий километр после 14-го. Для детей от 5 до 7 лет стоимость проезда составит 19 рублей за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 1 рубль 39 копеек за каждый последующий километр после 14-го.

Проезд в "Ласточках" составит 44 рубля за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 3 рубля 16 копеек за каждый последующий километр после 14-го. Стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет составит 22 рубля за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 1 рубль 58 копеек за каждый последующий километр после 14-го.

Стоимость проезда в "Комфорте" составит 40 рублей за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 2 рубля 90 копеек за каждый последующий километр после 14-го. Стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет составит 20 рублей за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 1 рубль 45 копеек за каждый последующий километр после 14-го. Расписание электричек категории "Комфорт" будет опубликовано дополнительно.

Фото: Piter.tv