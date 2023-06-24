Танк заблокировал ворота цирка в Ростове-на-Дону

Очевидцы сняли тяжелую технику в городе.

В городе Ростове-на-Дону российский танк заблокировал ворота цирка, расположенного поблизости от штаба Южного восточного округа. Соответствующие видеозаписи появились в социальных сетях и местных Telegram-каналах. В настоящее время журналисты не уточняют, о каком именно танке идет речь - министерства по обороне или частной военной кампании "Вагнер". Ранее военное ведомство официально выпустило обращение к бойцам ЧВК с призывом одуматься, а также не принимать участие в вооруженном в мятеже своего главы Евгения Пригожина.

Ранее сообщалось, что в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Следственным комитетом страны было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом для такого решения со стороны надзорной структуры стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военнослужаших в нанесении удара по тыловым лагерям компании. После этого также прозвучали силовые угрозы в адрес всех, кто планирует преградить путь бойцам ЧВК, "включая любые блокпосты, любую авиацию".

На Авдеевском направлении танк уничтожил наблюдательный пункт ВСУ.

Фото и видео: Telegram / BAZA